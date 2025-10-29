Зенит - Динамо. 5 ноября 2025 20:30

Новости
ЦСКА планирует повысить зарплату Челестини на 40% - источник
9
Червиченко: вполне возможно, у Лички что-то и получилось бы в "Спартаке"
1
В "Балтике" отреагировали на слухи об интересе "Зенита" и "Динамо" к Бевееву
2
Тарасов заявил, что готов продолжить карьеру футболиста
Юран покинул пост главного тренера "Серик Беледиеспор"
11
31
Сегодня (21)
Завтра (4)
Вчера (6)
Кубок России
Новости
Торпедо
1 - 1
(П 3 - 1)
1
1
3
1
Кубань-Холдинг
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Комо
3 - 1
3
1
Верона
Завершен
Ювентус
3 - 1
3
1
Удинезе
Завершен
Рома
2 - 1
2
1
Парма
Завершен
Интер
3 - 0
3
0
Фиорентина
Завершен
Болонья
0 - 0
0
0
Торино
Завершен
Дженоа
0 - 2
0
2
Кремонезе
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Гавр
1 - 0
1
0
Брест
Завершен
Лорьян
1 - 1
1
1
ПСЖ
Завершен
Метц
2 - 0
2
0
Ланс
Завершен
Ницца
2 - 0
2
0
Лилль
Завершен
Страсбург
3 - 0
3
0
Осер
Завершен
Нант
3 - 5
3
5
Монако
Завершен
Марсель
2 - 2
2
2
Анже
Завершен
Тулуза
2 - 2
2
2
Ренн
Завершен
Париж
3 - 3
3
3
Лион
Завершен
Кубок Английской лиги
Новости
Арсенал
2 - 0
2
0
Брайтон
Завершен
Ливерпуль
0 - 3
0
3
Кристал Пэлас
Завершен
Вулверхэмптон
3 - 4
3
4
Челси
Завершен
Суонси
1 - 3
1
3
Манчестер Сити
Завершен
Ньюкасл
2 - 0
2
0
Тоттенхэм
Завершен
Кубок России
Новости
Челябинск
0 - 0
(П 3 - 4)
0
0
3
4
КАМАЗ
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Лечче
0 - 1
0
1
Наполи
Завершен
Аталанта
1 - 1
1
1
Милан
Завершен
Кубок Английской лиги
Новости
Уиком Уондерерс
1 - 1
(П 4 - 5)
1
1
4
5
Фулхэм
Завершен
Гримсби Таун
0 - 5
0
5
Брентфорд
Завершен
Рексхэм
1 - 2
1
2
Кардифф Сити
Завершен
Кубок России
Новости
Уфа
17:00
Нефтехимик
Не начат
Факел
19:30
Арсенал Тула
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Кальяри
20:30
Сассуоло
Не начат
Пиза
22:45
Лацио
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Краснодар
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Балтика
Спартак
Рубин
Динамо
Ахмат
Ростов
Крылья Советов
Акрон
Динамо Махачкала
Сочи
Оренбург
Нижний Новгород
Стадион:
Газпром Арена
Санкт-Петербург
Кубок России
Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
