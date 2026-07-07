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Непомнящий оценил победу Англии над Мексикой

Валерий Непомнящий считает, что исход матча между Англией и Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 во многом решил Гарри Кейн.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, мексиканская сборная выглядела достойно, однако лидер англичан вновь сыграл ключевую роль.

- В матче против Англии они даже имели преимущество по игре. Однако здесь все решил Кейн, который умеет все делать сам. И отдал, и забил, - приводит слова Непомнящего "Спорт-Экспресс".

Напомним, команда Томаса Тухеля победила со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Следующим соперником англичан станет сборная Норвегии, ранее выбившая с турнира Бразилию.

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