Непомнящий оценил победу Англии над Мексикой

Валерий Непомнящий считает, что исход матча между Англией и Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 во многом решил Гарри Кейн.



Фото: ФИФА





- В матче против Англии они даже имели преимущество по игре. Однако здесь все решил Кейн, который умеет все делать сам. И отдал, и забил, - приводит слова Непомнящего "Спорт-Экспресс"

Напомним, команда Томаса Тухеля победила со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Следующим соперником англичан станет сборная Норвегии, ранее выбившая с турнира Бразилию. По мнению российского специалиста, мексиканская сборная выглядела достойно, однако лидер англичан вновь сыграл ключевую роль.Напомним, команда Томаса Тухеля победила со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Следующим соперником англичан станет сборная Норвегии, ранее выбившая с турнира Бразилию.