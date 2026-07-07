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Сёмин оценил шансы Норвегии после победы над Бразилией

Юрий Сёмин не верит, что сборная Норвегии сможет продолжить сенсационное выступление на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-наставника "Локомотива", команда уже превзошла ожидания, однако в следующем раунде ей будет крайне сложно.

- Но думаю, что они еще не созрели для финала. В ближайшем матче норвежская сказка закончится, - передаёт Сёмина "Спорт-Экспресс".

В четвертьфинале мундиаля норвежцы встретятся со сборной Англии. Матч состоится 12 июля, начало - в 00:00 по московскому времени.

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