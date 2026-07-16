Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Нападающий вышел в стартовом составе на матч против Англии в возрасте 39 лет и 21 дня.



Победитель встречи с Англией сыграет в финале ЧМ-2026 против Испании, а проигравшая команда встретится со сборной Франции в матче за третье место.