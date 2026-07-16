Англия вышла вперёд в матче с Аргентиной

Сборная Англии открыла счёт в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Аргентины.

Фото: ФИФА

На 55-й минуте отличился Энтони Гордон, которому голевую передачу отдал Морган Роджерс.



На данный момент англичане ведут со счётом 1:0. Победитель этого противостояния встретится в финале чемпионата мира со сборной Испании.