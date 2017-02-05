Геннадий Орлов: хорошо усилились три команды - "Спартак", "Локомотив" и "Зенит"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что Курбан Бердыев по окончании сезона-2016/17 покинет "Ростов" и возглавит "Локомотив" вместо Юрия Сёмина."Я не верю. Какой смысл? Сейчас "Локомотив" набрал хороших игроков. Сёмин — хороший тренер. Команда на десятом месте, но у них сейчас будет рывок. Они хорошо усилились. Хорошо усилились три команды: "Спартак", "Локомотив" и "Зенит", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.