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Геннадий Орлов: хорошо усилились три команды - "Спартак", "Локомотив" и "Зенит"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что Курбан Бердыев по окончании сезона-2016/17 покинет "Ростов" и возглавит "Локомотив" вместо Юрия Сёмина.

"Я не верю. Какой смысл? Сейчас "Локомотив" набрал хороших игроков. Сёмин — хороший тренер. Команда на десятом месте, но у них сейчас будет рывок. Они хорошо усилились. Хорошо усилились три команды: "Спартак", "Локомотив" и "Зенит", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит Локомотив Спартак
Сегодня, 09:43
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(4)
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№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: EMDM
.. а чемпионат как всегда выиграет ЦСКА ))))

А нету его, кем всегда "выигрывали". Бросили вашу крышу на экологию с озеленением - там теперь надрывается. Вот если б на Песчанке был большой парник, на 30 тысяч огурцов с копытами - тогда бы был бы толк. А вот в футболе, и баскетболе, и... где он там еще подвязан был?? - так там везде будет большая жопа.

Где раньше, а где позже - но все одно, орган в который превратится ваша пархатая карета - не изменится.

Цитата: utekay
тьфу

Тик-так, чумазый???
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: den989 (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (2)
online

[quote=Boss52][quote=den989] Вы плебеи ... ленинградцы говорят которых к сожалению осталось мало.

Ты перешел в своих высказываниях определенную грань. Ты хотя бы смысл термина "плебей" понимаешь? Ты что хочешь сказать, что в Москве все "дворянских кровей"? Это при том, что в отличие от Питера в Москве значительное большинство приезжих.Знаешь, что особенно не красит человека? Это откровенная глупость. А также стремление доказать недоказуемое.[/quote]
Говорю то что виижу и виделв питере,это мое мнение,да я так считаю.Посмотри как твои земляки себя ведут

[quote=den989][quote=Boss52][
quote=den989] Вы плебеи ... ленинградцы говорят которых к сожалению осталось мало.

Ты перешел в своих высказываниях определенную грань. Ты хотя бы смысл термина "плебей" понимаешь? Ты что хочешь сказать, что в Москве все "дворянских кровей"? Это при том, что в отличие от Питера в Москве значительное большинство приезжих.Знаешь, что особенно не красит человека? Это откровенная глупость. А также стремление доказать недоказуемое.[/quote]
Говорю то что виижу и видел в питере,это мое мнение,да я так считаю.Посмотри как твои земляки себя ведут[/quote]
Регистрация: 3.02.2017
№52 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
наблевали...тьфу angry

Кто же виноват, что новости о зене не вызывают ничего, кроме рвоты? Может, дело в зене, может, ей надо както ауру поправить?
Видишь, даже ты зашел к зене и сплюнул ей на пол..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№51 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: EMDM
... а чемпионат как всегда выиграет ЦСКА ))))

Цитата: suvirinimas
Помоему Орлов ничего не понимает в футболе говоря что Зенит хорошо усилился. Первое: нападения в Зените как не было так и нет. Понакупили защитников и полузащитников на каждую позицию по несколько человек, а в нападении "звезды" Дзюба с Кокориным. Ну Кокорин тот хоть живой бегает идет в обводку. А Дзюба-ни скорости, ни дриблинга, ни удара. Что это за форвард. В Европе таких как Дзюба вообще не покупают. Был Халк и Дзюба выезжал на его проходах, только нужно было подставить то голову или ногу. Халка нет и Дзюбы нет. Вот и весь ваш Дзюба, который сам не способен создать ничего. Вот вам и хорошее усиление. Летом мои слова подтвердятся, когда Спартак станет чемпионом, а Зенит вылетит из плей-офф Европы. Что тогда будет петь великий "специалист" Орлов.

А кто сказал что ты понимаешь в футболе? ))

Я привел аргументы, а ты про что?
Регистрация: 9.02.2014
№50 Написал: EMDM (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
... а чемпионат как всегда выиграет ЦСКА ))))

Цитата: suvirinimas
Помоему Орлов ничего не понимает в футболе говоря что Зенит хорошо усилился. Первое: нападения в Зените как не было так и нет. Понакупили защитников и полузащитников на каждую позицию по несколько человек, а в нападении "звезды" Дзюба с Кокориным. Ну Кокорин тот хоть живой бегает идет в обводку. А Дзюба-ни скорости, ни дриблинга, ни удара. Что это за форвард. В Европе таких как Дзюба вообще не покупают. Был Халк и Дзюба выезжал на его проходах, только нужно было подставить то голову или ногу. Халка нет и Дзюбы нет. Вот и весь ваш Дзюба, который сам не способен создать ничего. Вот вам и хорошее усиление. Летом мои слова подтвердятся, когда Спартак станет чемпионом, а Зенит вылетит из плей-офф Европы. Что тогда будет петь великий "специалист" Орлов.

А кто сказал что ты понимаешь в футболе? ))
Регистрация: 24.04.2008
№49 Написал: Рубчик (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (1)

щеглов с подружкой как обычно... на защите черно бело голубого недоразумения.... черно бело голубые хей хей....
Регистрация: 5.02.2017
№48 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=den989] Вы плебеи ... ленинградцы говорят которых к сожалению осталось мало.

Ты перешел в своих высказываниях определенную грань. Ты хотя бы смысл термина "плебей" понимаешь? Ты что хочешь сказать, что в Москве все "дворянских кровей"? Это при том, что в отличие от Питера в Москве значительное большинство приезжих.Знаешь, что особенно не красит человека? Это откровенная глупость. А также стремление доказать недоказуемое.
Регистрация: 29.11.2014
№47 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:24) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
и здесь свиньи наблевали...тьфу angry
как про Великолепный Зенит, так и эти опущенные шныри тут же, виликие соплежуи


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№46 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=vlees]Настолько популярная команда что 2 игры Спартака на ютубе посмотрело больше народу чем 10 игр зенита

А ты думаешь, что количество просмотров повышает шансы на чемпионство?
Регистрация: 29.11.2014
№45 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (4)

Лучше не бывает. Главное чтоб следующий бодрый "новичок" не отдал богу душу по дороге.
Регистрация: 3.03.2007
№44 Написал: vlees (Сегодня, 12:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
olegan,
sweat_smile
Регистрация: 12.01.2017
№43 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Я не понимаю о чем он говорит.. или Зенит усилился игроками уровня Гарая и Халка, приобретения Адриано и Самедова тоже под большим вопросом, а уж про Локомотив я вообще молчу.... Геннадий Сергеевич,вы бы не были столь категоричны....

Я тоже не понимаю. Давно не соглашался с болельщиком Спартака. И потом вот это: "Геннадий Сергеевич,вы бы не были столь категоричны...". Хорошо сказал.

Цитата: Стратег
Про быков ты забыл, странно, именно с ними вам играть 3 марта, причем в гостях.

Да, Краснодар может составить конкуренцию все командам.
Регистрация: 29.11.2014
№42 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Был как-то в командировке, на заводе Бахус

Не был,а бала! Eбaнaя проститутка.......!
Регистрация: 19.03.2011
№41 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den989
Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг

Так пусть показывали по матч тв.Но после прямой трансляции в ютубе сотни тысяч еще смотрели а у этих жалких вонючек 41000 Есть разница?

Да хрен с ними,все и так знают кто самая популярная команда,кто народная команда и команда в которой играл народный футболист,у них теперь еще и капитан воришка шутник)бгг

Самое главное года два назад у этих убогих была любимая тема про Дзюбу вора smile

№36 Написал: Ditrih (20 августа 2014 20:04) #Не нравится0Нравится (0)


Болеет за:
«Зенит»

ДЗЮБА – лучшая российская коряга
Регистрация: 3.11.2016
№40 Написал: den989 (Сегодня, 12:04) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
Цитата: сектант
Живу в Смоленске,всю жизнь играю в любительский футбол на всевозможных турнирах,много знакомых кто болеет за футбик,да и вообще видно по атрибутике на улиуе!Скажу так на 10 Спартаковских болел где то 6 коней человека по 2 за локо и зенит...очень мало в Смоленске болел зенита!вот за цска много народу топит за Спартак много...остальные клубы еденицы.это факт.

Не ври.
Был как-то в командировке, на заводе Бахус, у вас, был в спорт-баре(за стеной направо сразу, там и бук.контора еще). Насчитал одного армейца, нас четверо, и свиней, голов 6-7, которые постоянно почему-то орали кричалку:
Кто болеет за ЗЕНИТ, у того всегда стоит.
Чес.слово, говорю, как на духу, лжец.

Херню не неси smile Клоун.Детский сад какой то.Я тебе привел цифры сколько просмотров на независимом ютубе.Я езжу по всей стране и вижу за кого кто болеет.Вы плебеи там в питере совсем помешались живете в дерьме нищеброды вам кинули кость и вы хвостами завиляли.Это даже ваши ленинградцы говорят которых к сожалению осталось мало.Зенит был в 1984 а сейчас Газпром политпроект и никогда к вам уважения никакого не будет
Регистрация: 3.02.2017
№39 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: сектант
Живу в Смоленске,всю жизнь играю в любительский футбол на всевозможных турнирах,много знакомых кто болеет за футбик,да и вообще видно по атрибутике на улиуе!Скажу так на 10 Спартаковских болел где то 6 коней человека по 2 за локо и зенит...очень мало в Смоленске болел зенита!вот за цска много народу топит за Спартак много...остальные клубы еденицы.это факт.

Не ври.
Был как-то в командировке, на заводе Бахус, у вас, был в спорт-баре(за стеной направо сразу, там и бук.контора еще). Насчитал одного армейца, нас четверо, и свиней, голов 6-7, которые постоянно почему-то орали кричалку:
Кто болеет за ЗЕНИТ, у того всегда стоит.
Чес.слово, говорю, как на духу, лжец.

Аххах!Не рассказывай мне сказок!Твой дух все знают неадекватный,если такое и было,в чем я сильно сомневаюсь.Значит матч был ваш да?не просто же ты так в спорт бар пошел.Я говорю как есть,меня к примеру не парило бы совсем еслиб за Спартак болело меньше народу,похрен честно.Но говорю как есть,мало народу топит за зенит!В основном кони и Спартак.Это факт.
Регистрация: 3.11.2016
№38 Написал: пончевед (Сегодня, 12:00) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Пивовед
Как с чего ?
Ты обрати внимание на его монологи- даже отвечая на вопросы о проблемах металлургии в Средней полосе России, Орлов нетнет да и помянет раз пятнадцать зеню, к месту или нетк месту - без разницы..
Послушай, как дедушка комментирует матчи других клубов или сборной-

- Роналду ловко принимает мяч. Да, это мастерство, это по- зенитовски.

А тут- только один раз.. Изменил себе старик.. Практически, рога сам себе наставил.

я имел в виду,что это лишь часть его вью.пара предложений.а так он наверняка скрипел минут 40.
Регистрация: 6.09.2011
№37 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (7)

Фу опять жалкие ПОРОСЯ спартаковские все об одном о Величие спартака..Фу УЖЕ пылью заросло В ПОДВАЛАХ!!
Регистрация: 14.12.2016
№36 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 11:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Помоему Орлов ничего не понимает в футболе говоря что Зенит хорошо усилился. Первое: нападения в Зените как не было так и нет. Понакупили защитников и полузащитников на каждую позицию по несколько человек, а в нападении "звезды" Дзюба с Кокориным. Ну Кокорин тот хоть живой бегает идет в обводку. А Дзюба-ни скорости, ни дриблинга, ни удара. Что это за форвард. В Европе таких как Дзюба вообще не покупают. Был Халк и Дзюба выезжал на его проходах, только нужно было подставить то голову или ногу. Халка нет и Дзюбы нет. Вот и весь ваш Дзюба, который сам не способен создать ничего. Вот вам и хорошее усиление. Летом мои слова подтвердятся, когда Спартак станет чемпионом, а Зенит вылетит из плей-офф Европы. Что тогда будет петь великий "специалист" Орлов.
Регистрация: 9.02.2014
№35 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Живу в Смоленске,всю жизнь играю в любительский футбол на всевозможных турнирах,много знакомых кто болеет за футбик,да и вообще видно по атрибутике на улиуе!Скажу так на 10 Спартаковских болел где то 6 коней человека по 2 за локо и зенит...очень мало в Смоленске болел зенита!вот за цска много народу топит за Спартак много...остальные клубы еденицы.это факт.

Не ври.
Был как-то в командировке, на заводе Бахус, у вас, был в спорт-баре(за стеной направо сразу, там и бук.контора еще). Насчитал одного армейца, нас четверо, и свиней, голов 6-7, которые постоянно почему-то орали кричалку:
Кто болеет за ЗЕНИТ, у того всегда стоит.
Чес.слово, говорю, как на духу, ...лжец.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№34 Написал: den989 (Сегодня, 11:42) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг

Так пусть показывали по матч тв.Но после прямой трансляции в ютубе сотни тысяч еще смотрели а у этих жалких вонючек 41000 Есть разница?

Да хрен с ними,все и так знают кто самая популярная команда,кто народная команда и команда в которой играл народный футболист,у них теперь еще и капитан воришка шутник)бгг

Самое главное года два назад у этих убогих была любимая тема про Дзюбу вора smile
Регистрация: 3.02.2017
№33 Написал: vlees (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den989
Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг

Так пусть показывали по матч тв.Но после прямой трансляции в ютубе сотни тысяч еще смотрели а у этих жалких вонючек 41000 Есть разница?

Да хрен с ними,все и так знают кто самая популярная команда,кто народная команда и команда в которой играл народный футболист,у них теперь еще и капитан воришка шутник)бгг
Регистрация: 12.01.2017
№32 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг

Живу в Смоленске,всю жизнь играю в любительский футбол на всевозможных турнирах,много знакомых кто болеет за футбик,да и вообще видно по атрибутике на улиуе!Скажу так на 10 Спартаковских болел где то 6 коней человека по 2 за локо и зенит...очень мало в Смоленске болел зенита!вот за цска много народу топит за Спартак много...остальные клубы еденицы.это факт.
Регистрация: 3.11.2016
№31 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа

Заднеприводный ты все не угомонишься


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№30 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Да никто хорошо не усилился, что смеяться то. Ну, Зенит в принципе неплохих игроков взял, только толку пока не видно. Про Спартак, как всегда, на просмотр!!!, про Локо, лучше промолчать.
Регистрация: 3.04.2016
№29 Написал: den989 (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: vlees
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг

Так пусть показывали по матч тв.Но после прямой трансляции в ютубе сотни тысяч еще смотрели а у этих жалких вонючек 41000 Есть разница?
Регистрация: 3.02.2017
№28 Написал: vlees (Сегодня, 11:30) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den989
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?

Ну допустим последние игры зенита глоры смотрели по матч тв,но все равно первые игры которые показывали только по ютуб каналу зенита набрали макс 100-110 тысяч,вообщем опять унизили этих популярных,Бгг
Регистрация: 12.01.2017
№27 Написал: den989 (Сегодня, 11:28) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Спартак-Копенгаген в ютубе просмотров 351654,Спартак- Жилина 369031просмотров,Зенит-Спарта 39724 просмотра smile ,Зенит-Одд 41266просмотров smile И о какой популярности ты клоун болотный говоришь?
Регистрация: 3.02.2017
№26 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:22) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: vlees
что Спартак смотрит 65 тысяч)

Ну, если вычесть тех, кто смотрел чисто в ожидании свиноёпа, то останется, в лучшем случае, тыщ десять,- не самых респектабельных членов общества.

Если вычесть кто был в ожидании бомжеепа(я уже к примеру 3 ваши матча смотрел)то останяться только 20 обитателей этого сайта плюс тыщи две из питера ребят...
Регистрация: 3.11.2016
№25 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
На счет Локо бабушка надвое сказала, взяли правда за бесценок, но у всех особой практики нет.
Пол-года будут только адаптироваться, а там видно будет, будет толк или снова лавку усилили.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

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