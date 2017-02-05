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Аарон Оланаре: мечтаю оказаться в "Челси"
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что его мечта – оказаться в "Челси".
– У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?
– Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.
– Муса как-то сказал: "Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике".
– Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.
– Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?
– Я всегда любил "Челси", где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.
– Это реально?
– Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.
"Спорт-Экспресс"
– У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?
– Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.
– Муса как-то сказал: "Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике".
– Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.
– Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?
– Я всегда любил "Челси", где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.
– Это реально?
– Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.
"Спорт-Экспресс"
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