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Аарон Оланаре: мечтаю оказаться в "Челси"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что его мечта – оказаться в "Челси".

– У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?

– Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

– Муса как-то сказал: "Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике".

– Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

– Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?

– Я всегда любил "Челси", где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

– Это реально?

– Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оланаре Муса ЦСКА Челси
Сегодня, 10:29
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(1)
№5 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 12:13) #
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  •  (2)

Мечтать не вредно. А так 5 голов за сезон в РФПЛ его потолок. Ну плюс ещё если пенки левые пробивать
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Мартин Лютер (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)

На ball-king.ru вчера предсказали исход 3 из 3 матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаясь на интуицию.
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
таких не берут в космонавты (с)


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:44) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удел твой играть в московском дубле абрамовича.А может даже и не играть.
Случайно не еврей из Нигерии?Что в имени твоём?У гнидера с абрамовичем соплеменники в фаворе.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:33) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А будешь гонять за Конский Shit


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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