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Александр Тарханов: по движению, по самоотдаче у меня нет к игрокам "Урала" претензий
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов признался, что у него нет претензий к игрокам по их работе на втором сборе.
"Надо сказать, что по движению, по самоотдаче нет ни к кому претензий. В обоих матчах все 90 минут игроки действовали достаточно активно. Конечно, есть еще качества, над которыми надо работать. К тому же надо отметить, что в первом составе, который участвовал в игре с "Радом", играли молодые футболисты. Первый раз в этом составе вышел Серченков. Поэтому, конечно, были кое-какие проблемы. Также Подоксенов был единственным опорником. Очень старался, играл с желанием, и, может быть, где-то желание перехлестнуло разум. Поэтому были моменты не всегда оправданные", - цитирует Тарханова официальный сайт "Урала".
"Надо сказать, что по движению, по самоотдаче нет ни к кому претензий. В обоих матчах все 90 минут игроки действовали достаточно активно. Конечно, есть еще качества, над которыми надо работать. К тому же надо отметить, что в первом составе, который участвовал в игре с "Радом", играли молодые футболисты. Первый раз в этом составе вышел Серченков. Поэтому, конечно, были кое-какие проблемы. Также Подоксенов был единственным опорником. Очень старался, играл с желанием, и, может быть, где-то желание перехлестнуло разум. Поэтому были моменты не всегда оправданные", - цитирует Тарханова официальный сайт "Урала".
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