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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Дейви Проппер все еще может перейти в "Зенит"
Полузащитник ПСВ Дейви Проппер все еще может перебраться в "Зенит", информирует "Спорт день за днем".
На данный момент сине-бело-голубые не ведут переговоров с клубом из Эйндховена, однако не исключено, что общение между клубами может возобновиться. Дело в том, что ПСВ потребовал за одного из лидеров своей команды порядка 20 миллионов евро, но больше "Зенита", который предложил 14 миллионов евро, сумму никто не предложил.
На данный момент сине-бело-голубые не ведут переговоров с клубом из Эйндховена, однако не исключено, что общение между клубами может возобновиться. Дело в том, что ПСВ потребовал за одного из лидеров своей команды порядка 20 миллионов евро, но больше "Зенита", который предложил 14 миллионов евро, сумму никто не предложил.
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