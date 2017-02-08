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Дейви Проппер все еще может перейти в "Зенит"

Полузащитник ПСВ Дейви Проппер все еще может перебраться в "Зенит", информирует "Спорт день за днем".

На данный момент сине-бело-голубые не ведут переговоров с клубом из Эйндховена, однако не исключено, что общение между клубами может возобновиться. Дело в том, что ПСВ потребовал за одного из лидеров своей команды порядка 20 миллионов евро, но больше "Зенита", который предложил 14 миллионов евро, сумму никто не предложил.
Теги: ПСВ Зенит Трансферы
Сегодня, 18:18
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:31) #
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Триппер в зените
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы нападающего купили.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наверняка перейдет в Зенит.


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Регистрация: 25.01.2014
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