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Рамзан Кадыров: переименование "Терека" - это прерогатива совета директоров клуба
Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что решение по переименованию "Терека" в "Ахмат" может быть принято только советом директоров грозненского клуба.
Ранее стало известно, что болельщики футбольного клуба "Терек" собирают подписи под предложением о переименовании команды.
"Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров", - цитирует Кадырова ТАСС.
Ранее стало известно, что болельщики футбольного клуба "Терек" собирают подписи под предложением о переименовании команды.
"Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров", - цитирует Кадырова ТАСС.
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