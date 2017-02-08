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Рамзан Кадыров: переименование "Терека" - это прерогатива совета директоров клуба

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что решение по переименованию "Терека" в "Ахмат" может быть принято только советом директоров грозненского клуба.

Ранее стало известно, что болельщики футбольного клуба "Терек" собирают подписи под предложением о переименовании команды.

"Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров", - цитирует Кадырова ТАСС.
Теги: Кадыров Терек
Сегодня, 21:18
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(2)
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Любое ответственное переименование - многофакторно и должно учитывать возможные последствия, связанные с этим, т. к. упомянутая команда не "Барселона" и не "Реал". редко познающие поражения...
Регистрация: 13.08.2012
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:32) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Переименовать реку Терек в Рамзанку. Переименовать город Грозный в Грозный-Ахмад. Переименовать Чеченскую республику в Кадырию.
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (5)
online

ну и Чечню скоро Рамзан, как хотел, в Ичкерию переименует
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахереть ! Какая скромность . Вопрос , значит , можно считать решённым . Следующий пункт - Рамзан ( Грозный ) . Да уж....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Давай сразу в ИГИЛ. Без промежуточных названий.


Упал со стула на пол. Браво!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:20) #
  • +10
  •  (14)

Давай сразу в ИГИЛ. Без промежуточных названий.
Регистрация: 3.03.2007
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