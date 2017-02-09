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Молодежка "Ростова" начала сбор в Турции

Молодёжный состав "Ростова" под руководством Игоря Гамулы прибыла в Белек, сообщает официальный сайт клуба.

Тренировки в Турции продолжатся до 26 февраля. Ожидается, что молодежная команда проведет ряд контрольных встреч. Точное расписание игр появится позднее.
Теги: Ростов
Сегодня, 16:10
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