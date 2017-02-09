Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Бизнес-партнер Андрея Аршавина не признал вину по делу о подделке подписей футболиста
Бывший бизнес-партнера Андрея Аршавина Петр Тиньгаев, которого обвиняют в подделке подписей футболиста на договорах поручительства в банке, отказался признать вину.
"Вину в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении, не признаю, поскольку не согласен с квалификацией моих действий", - сказал Тиньгаев на первом заседании по делу.
На предварительном заседании по делу 26 декабря 2016 года судья продлил обвиняемому срок домашнего ареста до июня 2017 года.
Экс-партнера футболиста задержали в марте 2016 года. Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготную ставку кредита в 10,5% годовых.
Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.
Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 млн рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая. В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом. Сумма требований Сбербанка к его компаниям составила около 1,68 млрд рублей.
ТАСС
"Вину в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении, не признаю, поскольку не согласен с квалификацией моих действий", - сказал Тиньгаев на первом заседании по делу.
На предварительном заседании по делу 26 декабря 2016 года судья продлил обвиняемому срок домашнего ареста до июня 2017 года.
Экс-партнера футболиста задержали в марте 2016 года. Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготную ставку кредита в 10,5% годовых.
Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.
Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 млн рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая. В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом. Сумма требований Сбербанка к его компаниям составила около 1,68 млрд рублей.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.