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Бранислав Иванович: переезд на "Крестовский" - важное событие для игроков "Зенита"

Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович рассказал о скором переезде команды на новый стадион.

"Интересовался о том, когда у "Зенита" будет достроен новый стадион. Знаю, что в следующем году на нём пройдут матчи чемпионата мира. Увидел фотографии, показывающие, что он уже готов. Теперь узнал, что мы попробуем провести на нём некоторые игры до конца этого сезона. Это важно для команды, игроков. На этом большом стадионе важно и играть хорошо.

В России всё изменилось за последние 10 лет. Сейчас здесь построили новые стадионы, есть большие команды, с которыми всегда тяжело играть. Для меня это будет новый опыт", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенит".
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 22:08
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11
(2)
№11 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 23:22) #
  • -3
  •  (5)
online

Да этот стадион уже вся страна прокляла!!
Регистрация: 17.12.2015
№10 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:35) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Может быть пронесет.

может...это чего нажрёшься laughing ...с желудей -точно smile
Регистрация: 20.10.2012
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
papapa,
было дело...
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Главное - по полю строевым шагом не ходить - резонанс страшная сила...

опыт есть laughing smile
Регистрация: 20.10.2012
№7 Написал: papapa (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: wir sind die besten
не надо будет стоять на горбатом мосту и слушать, как любимая команда проигрывае

Читал где то о Питере?
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для прочих, стадион и для вас, всем места хватит, не надо будет стоять на горбатом мосту и слушать, как любимая команда проигрывает 5-2, потом 4-2, можно смотреть и получать удовольствие... smile
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 22:28) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Главное - по полю строевым шагом не ходить - резонанс страшная сила...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:20) #
  • -6
  •  (14)

Сначала в церковь, потом туда. Может быть пронесет.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (7)
online

"В России все изменилось за последние 10 лет" - Бранислав в курсе, что именно столько времени данный стадион и "менялся"?((
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:13) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
не боитесь что икота замучает? joy
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Канада (Сегодня, 22:12) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бранислав Иванович: переезд на "Крестовский" - важное событие для игроков "Зенита"

С такой "ударной" стройкой ,как бы он не стал " Крестовским-над-могиловской "
Регистрация: 6.12.2016
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