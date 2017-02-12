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Сергей Ткачев тренировался по индивидуальной программе

"Крылья Советов" провели две тренировки во второй день заключительного сбора, сообщает официальный сайт самарцев.

В них приняли участие все футболисты, находящиеся на сборе в Турции, кроме Сергея Ткачева. Полузащитник занимался по индивидуальной программе.
Теги: Ткачев Крылья Советов
Сегодня, 22:52
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