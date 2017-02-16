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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Юрист Сердара Азмуна подтвердил, что "Рубин" не стал подавать апелляцию в ФИФА
Юрист нападающего Сердара Азмуна Михаил Прокопец подтвердил, что "Рубин" не стал обжаловать решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) по переходу иранского форварда в "Ростов".
"Из ФИФА нам прислали уведомление, в котором говорится, что "Рубин" не стал подавать апелляцию на данное решение", - сказал Прокопец ТАСС.
"Из ФИФА нам прислали уведомление, в котором говорится, что "Рубин" не стал подавать апелляцию на данное решение", - сказал Прокопец ТАСС.
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