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Юрист Сердара Азмуна подтвердил, что "Рубин" не стал подавать апелляцию в ФИФА

Юрист нападающего Сердара Азмуна Михаил Прокопец подтвердил, что "Рубин" не стал обжаловать решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) по переходу иранского форварда в "Ростов".

"Из ФИФА нам прислали уведомление, в котором говорится, что "Рубин" не стал подавать апелляцию на данное решение", - сказал Прокопец ТАСС.
Теги: Азмун Рубин
Сегодня, 17:18
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