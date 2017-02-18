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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Андрей Будогосский: травма Карасёва? Оступился просто и все, ничего серьезного
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сообщил, что арбитр Сергей Карасев не получал серьезной травмы на зимних сборах и готов ко второй части сезона.
"Ну какая травма? Оступился просто и все, ничего серьезного и страшного. Подготовка, которую можно было завершить, уже завершилась, все тесты и экзамены Сережа сдал успешно. Никаких проблем нет, у нас есть хороший врач, аппаратура, поэтому все нормально", - цитирует Будогосского ТАСС.
"Ну какая травма? Оступился просто и все, ничего серьезного и страшного. Подготовка, которую можно было завершить, уже завершилась, все тесты и экзамены Сережа сдал успешно. Никаких проблем нет, у нас есть хороший врач, аппаратура, поэтому все нормально", - цитирует Будогосского ТАСС.
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