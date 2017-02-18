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Артур Нюман: Промес из тех футболистов, которые с годами играют только лучше

Бывший защитник сборной Голландии Артур Нюман прокомментировал игру полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Я знаком с Промесом по играм за сборную нашей страны. В последние разы, когда он приезжал, он играл очень хорошо. Теперь ему остается вывести команду на чемпионат мира в России и проявить себя там. Уверен, он будет одним из лидеров сборной, если команда туда квалифицируется. Ему 24 года, он еще молод. И он из тех футболистов, которые с возрастом становятся только лучше", - передает его слова ТАСС.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 20:30
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