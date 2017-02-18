Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Артур Нюман: Промес из тех футболистов, которые с годами играют только лучше
Бывший защитник сборной Голландии Артур Нюман прокомментировал игру полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.
"Я знаком с Промесом по играм за сборную нашей страны. В последние разы, когда он приезжал, он играл очень хорошо. Теперь ему остается вывести команду на чемпионат мира в России и проявить себя там. Уверен, он будет одним из лидеров сборной, если команда туда квалифицируется. Ему 24 года, он еще молод. И он из тех футболистов, которые с возрастом становятся только лучше", - передает его слова ТАСС.
"Я знаком с Промесом по играм за сборную нашей страны. В последние разы, когда он приезжал, он играл очень хорошо. Теперь ему остается вывести команду на чемпионат мира в России и проявить себя там. Уверен, он будет одним из лидеров сборной, если команда туда квалифицируется. Ему 24 года, он еще молод. И он из тех футболистов, которые с возрастом становятся только лучше", - передает его слова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.