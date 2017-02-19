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Жулиано и Эрнани посетили соревнования М-1

Полузащитники "Зенита" Жулиано и Эрнани посетили поединки международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge, передает "Спорт-Экспресс"

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.
Теги: Жулиано Зенит Эрнани
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
И увидели как болела ЦСКА нахлобучил мясного! blush
Странно что русфутбол умалчивает эту новость...
Регистрация: 24.10.2007
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