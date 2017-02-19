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Яри Литманен: дисквалификация Еременко - огромная потеря для сборной Финляндии

Рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых голов Яри Литманен заявил, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко является ключевым игроком для национальной команды.

"Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды. Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрокамногие годы", – цитирует Литманена "Р-Спорт".
Теги: Еременко Сборная Финляндии
Сегодня, 11:43
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:08) #
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Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются, Какие правила, употребление наркотиков это не правило ,это уголовная ответственность- за хранение,употребление. и может за распространение... так что супер футболисту повезло что он гражданин чистой Финляндии.А потом они говорят о чистом спорте.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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