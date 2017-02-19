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Яри Литманен: дисквалификация Еременко - огромная потеря для сборной Финляндии
Рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых голов Яри Литманен заявил, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко является ключевым игроком для национальной команды.
"Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды. Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрокамногие годы", – цитирует Литманена "Р-Спорт".
"Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже. Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды. Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрокамногие годы", – цитирует Литманена "Р-Спорт".
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