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Магомед Оздоев: "Терек" может бороться за высокие места
Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев подчеркнул, что не чувствует себя новичком в грозненской команде.
"Я нахожусь дома, на родине, и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в "Тереке". Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за "Терек". Освоиться в команде не составило труда. Я свой среди своих. Я всегда следил за "Тереком", потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Нужно проводить необходимую работу, выполнять то, что требует главный тренер. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду", - сказал Оздоев в интервью пресс-службе "Терека".
"Я нахожусь дома, на родине, и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в "Тереке". Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за "Терек". Освоиться в команде не составило труда. Я свой среди своих. Я всегда следил за "Тереком", потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Нужно проводить необходимую работу, выполнять то, что требует главный тренер. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду", - сказал Оздоев в интервью пресс-службе "Терека".
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