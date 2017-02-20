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Павел Лощилов стал генеральным директором "Ростова"

Павел Лощилов стал генеральным директором "Ростова", сообщает официальный сайт донского клуба.

Им стал Павел Лощилов. Лощилов родился в 1974 году в городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область. Образование: высшее (Северо-Кавказская академия государственной службы). Прошёл профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности "Финансы". Кандидат политических наук. Отмечен Почётной грамотой председателя Государственной Думы за профессионализм и успешную деятельность.

В конце января должность генерального директора "Ростова" покинул Владимир Крупин.
Теги: Ростов
Сегодня, 19:29
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Ростов»
Не знаю, как и реагировать на новость... Их уже столько было...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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