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Павел Лощилов стал генеральным директором "Ростова"
Павел Лощилов стал генеральным директором "Ростова", сообщает официальный сайт донского клуба.
Им стал Павел Лощилов. Лощилов родился в 1974 году в городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область. Образование: высшее (Северо-Кавказская академия государственной службы). Прошёл профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности "Финансы". Кандидат политических наук. Отмечен Почётной грамотой председателя Государственной Думы за профессионализм и успешную деятельность.
В конце января должность генерального директора "Ростова" покинул Владимир Крупин.
Им стал Павел Лощилов. Лощилов родился в 1974 году в городе Каменск-Шахтинский, Ростовская область. Образование: высшее (Северо-Кавказская академия государственной службы). Прошёл профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности "Финансы". Кандидат политических наук. Отмечен Почётной грамотой председателя Государственной Думы за профессионализм и успешную деятельность.
В конце января должность генерального директора "Ростова" покинул Владимир Крупин.
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