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Агент Алексея Миранчука: Геркус просил клубы присылать липовые предложения

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что президент "железнодорожников" Илья Геркус пытался поднять цену на игрока.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус обвинил агентов в срыве перехода россиянина в "Рубин".

"Слова Геркуса — это вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов. У парня с "Рубином" все было согласовано, они готовы были заплатить "Локомотиву" €5 млн, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора "Рубина".

Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные, если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта. Почему трансфер так и не состоялся? Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на €6 млн, чтобы, как он говорит, "засадить" его "Рубину", — цитирует агента "Советский спорт".
Теги: Миранчук Геркус Локомотив
Сегодня, 18:34
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(1)
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Санта - Барбара


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Эти у...ды уже заи, даже достойно не могут проиграть, Да же если это были фейки зачем парню игровую карьеру портить уроды, дайте человеку спокойно играть -он еще не сформировавщийся молодой футболист!!!!!
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Все? Серия пенальти закончилась..?Никто никуда не идет?..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:58) #
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На откате не сошлись!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:47) #
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online

Странно все это! Что геркус звонил например в зенит или Спартак ,чтобы те послали запрос на покупку на 6 лямов,ложные! Что за бред он тут нам несет! Зачем других клубам этим заниматься ??? ?
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:47) #
  • +1
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online

Всегда считал, что это прерогатива агента - липовые предложения от богатых клубов..... а если вышеуказанное правда, то Геркус просто профи....
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да агент ща будет всякую херь пистеть.
Он же бабки потерял на переходе. Летом бесплатно Мира кудато уйдет, и агенту х.уй
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
как уже задолбала эта эпопея. уже ТО закрылось,а эти все никак не успокоятся. Агентам небось обидней всего, не толкнули,отступных не получили, репутацию себе и игроку испортили! шакалы!
Регистрация: 9.11.2011
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