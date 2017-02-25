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Агент Алексея Миранчука: Геркус просил клубы присылать липовые предложения
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что президент "железнодорожников" Илья Геркус пытался поднять цену на игрока.
Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус обвинил агентов в срыве перехода россиянина в "Рубин".
"Слова Геркуса — это вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов. У парня с "Рубином" все было согласовано, они готовы были заплатить "Локомотиву" €5 млн, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора "Рубина".
Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные, если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта. Почему трансфер так и не состоялся? Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на €6 млн, чтобы, как он говорит, "засадить" его "Рубину", — цитирует агента "Советский спорт".
Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус обвинил агентов в срыве перехода россиянина в "Рубин".
"Слова Геркуса — это вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов. У парня с "Рубином" все было согласовано, они готовы были заплатить "Локомотиву" €5 млн, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора "Рубина".
Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные, если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта. Почему трансфер так и не состоялся? Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на €6 млн, чтобы, как он говорит, "засадить" его "Рубину", — цитирует агента "Советский спорт".
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