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Олег Романцев: смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился своими мнением об игре красно-белых под руководством Массимо Карреры.
"Я в любом случае болею за "Спартак". Независимо от тренера. Но смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.
Мой "Спартак" мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат.
Кто сейчас вспомнит, за счёт чего "Лестер" стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
"Я в любом случае болею за "Спартак". Независимо от тренера. Но смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.
Мой "Спартак" мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат.
Кто сейчас вспомнит, за счёт чего "Лестер" стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
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