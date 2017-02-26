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Олег Романцев: смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился своими мнением об игре красно-белых под руководством Массимо Карреры.

"Я в любом случае болею за "Спартак". Независимо от тренера. Но смотреть на "Спартак" Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.

Мой "Спартак" мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат.

Кто сейчас вспомнит, за счёт чего "Лестер" стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
Теги: Романцев Каррера Спартак
Сегодня, 11:07
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31
(4)
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№31 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мой "Спартак" мог забить четыре, а ещё 10 не забить.

Вот и спартачи так и живут воспоминаниями 90-х, хотя нет, им теперь очень нравится игра команды Карреры. Сейчас для них главное печененом стать, а потом потихоньку Карреру сплавят и снова будут ныть об спартаковском стиле.
Круговорот воды в природе, епта.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№30 Написал: vlees (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное что трешку закинули конскому навозу,да и по забитым на 2 месте.
Регистрация: 12.01.2017
№29 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: сектант
Не понимаю откуда такое видение футбола?

Это от прошлого: "забьем, сколько захотим".

А современный футбол: пропустим меньше, чем забьем.
Регистрация: 22.09.2009
№28 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)

Даже Барсу и Реал не всегда интересно смотреть. А для нас сейчас важен результат в первую очередь - хоть 1:0. хоть 0,5:0. Надо пройти эту науку побеждать. Устаканится игра, начнем забивать больше - есть кому.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№27 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
нНе согласен с ОИРом,команда играет в агрессивный футбол,атакующий чему свидетельствует статистика,вторые по забитым мячам и в лидерах по многим другим атакующим позициям.Не понимаю откуда такое видение футбола?Смотрел ли он все матчи Спартака или делает выводы по счету?Странно...
Регистрация: 3.11.2016
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: syamtomov
Но КТО ТОГДА играл за Спартак???
ГИГАНТЫ!

Тогда Романцев собрал лучших игроков Союза и на уровне ЧР не имел соперников из-за другого уровня финансирования. Тогда и ~1 лям доходов в КЧ хватало для содержания команды, а после Абрамовича в "Челси" начался такой рост расходов, что Романцеву наступил пёс ДецЪ.

Цитата: Миша Люберцы
а не весь отстой и шлак в лице: Чельстримов, Эберов, Парех

Пареха до сих пор играет в Севилье и много чего выиграл. Тренеров надо было брать нормальных, а не своих ветеранов, живущих прошлым.
И не допускать внутренних дрязг, приведших к увольнению Эмери.
Регистрация: 22.09.2009
№25 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это при Алене забивали один и потом тряслись у своих ворот - как бы не пропустить. при Массимо если и один - то боевой, с драйвом!
Объективность у наших легенд напроч отсутствует. к великому сожалению.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№24 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (2)

Миша Люберцы,
Не надо гнать на Чельстрема, Эберта и Пареху. Все трое играли нормально.Может где то у Эберта техники не хватало, но бился он до последнего. Так что не надо выдумывать.А Пареха потом, как ты знаешь, победил с Эмери В ЛЕ. Так что игроки были нормальные и не их вина в тренерской чехарде.
Регистрация: 3.04.2013
№23 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чтобы было приятно смотреть... надо, чтобы было, на кого смотреть ! Вся беда, была в том, что в команде не было профессиональных футболистов, а были просто - любители- покуисты. И дело не в тренере, а в игроках ! Стал Федун хоть кого - то брать в команду, а не весь отстой и шлак в лице: Чельстримов, Эберов, Парех. До Федуна стало доходить, что надо доставать манишку и преобретать Фернандо , Промеса , Зе Луиша и команда - заиграла и изменилась . Правильно делают, что приобрели за копейки молодых игроков это задел на будущее : не заиграют, не велика потеря, а стрельнут это перспектива на годы вперёд ! Нельзя строить команду , без этих африканцев, они в любом топ - клубе делают погоду ! Взяли 12 своих воспитанников на предсезонку и кроме Джано с Кутеповым, остальные просто - балласт! Сейчас, пока команда просыпается, после спячки, для нас и 1:0 - победа.... А у ОИРа была - Командище, которая и до полуфинала ЛЧ доходила и не только в России рвала всех вклочья, но и в Европе неплохо смотрелась ! ...
Регистрация: 10.01.2014
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (7)
online

ОИР имеет право на слово и на свое видение Великого Спартака. Нам остается соглашаться или нет, но выслушать Великого тренера обязаны даже самые прошмаристые конченные прошмандовки сбголубого цвета!

Цитата: Алексей2010
Но сегодня надо простить её, всё же праздник.

Точно.
Даже Костье (утекаю) прощаю сегодня все. Сегодня нужно смыть с себя годовалую злобу, и потерпеть еще неделю, а потом начнется опять!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макароны по-флотски
хотя бы один день, не зайти на Спартаковскую ветку?

А чем ей еще заняться?
Но сегодня надо простить её, всё же праздник.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№20 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:15) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
ОЛЕГ РОМАНЦЕВ: СМОТРЕТЬ НА "СПАРТАК" КАРРЕРЫ ИНТЕРЕСНО НЕ ВСЕГДА

Твоя бы лучше молчала. Ты по-пьяни коzел продал клуб Червиченко , который не знал что и как с ним делать .Спасибо всевышнему, что Федун с компаньонами возродили загибающуюся команду. Сейчас когда Спартак как ни когда за последний десяток лет близок к титулу, такие вот " ветераны " вякают и дают оценку работе всей команде Федуна. Мерзко его слушать.
Регистрация: 21.01.2016
№19 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Blessing
Главное — это его величество результат.

Крамольные вещи говоришь, Иваныч, вспомни, когда хотели приглашать Бердыева, сколько грязи вылилось на него и его автобус, а ты такое.... . Прежде чем так заявлять, надо знать спартаковские настроения, чаяния и нужды красно-белых гурманов, у которых на первом месте игра, но ни как не результат. И успехи последних нескольких лет, только укрепили в них эту веру в спартаковский футбол.

Слушай - дырка в промежности, а слабо хотя бы один день, не зайти на Спартаковскую ветку?
Регистрация: 7.02.2017
№18 Написал: AnK. (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Цитата: 4 звезды
такого понятия, как интересно смотреть всегда, вообще не существует в природе, ОИР, конечно кумир, но Каррера- это уже другая жизнь, работает главным первый год и сразу против такого монстра- спеца по достоянию, с целым штабом судейского корпуса, трудновато, мягко говоря, ему приходится

Я посмотрю как его будут проклинать если он не чего не выиграет сразу вспомнят СПАРТАКОВСКИЙ ФУТБОЛ ,АЛЕНИЧЕВА ИТД .Правда бывают такие матчи что смотреть не хочется ,забьют гол и отходят назад ,когда надо давить и забивать .

Какой футбол Аленичева? Слив "Уфе"? Правильно что выгнали его из команды!
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сидели себе, спокойно беседовали в своём, так сказать, кругу. Нет бл.е.ать, бомжемразотная п.и.з.добратия набежала с вентилятором и недержанием. Зае..ли.
Регистрация: 24.09.2008
№16 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Это точно! 4:2 останется навсегда, а вонь от всей мясной около-футбольной "прослойки" как-то выветрится со временем... хотя и смердит до сих пор. Эко навоняли!
Регистрация: 24.09.2013
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Главное — это его величество результат.

Крамольные вещи говоришь, Иваныч, вспомни, когда хотели приглашать Бердыева, сколько грязи вылилось на него и его автобус, а ты такое.... . Прежде чем так заявлять, надо знать спартаковские настроения, чаяния и нужды красно-белых гурманов, у которых на первом месте игра, но ни как не результат. И успехи последних нескольких лет, только укрепили в них эту веру в спартаковский футбол.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Sergey Nasirov_2,
Ну, я вроде как именно и написал про результат))
Регистрация: 24.09.2008
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: капля никотина
И Барса, которая "может забить 4 и еще 10 не забить" - в таком глубоком анусе


Зря ОИР уже второй раз задирает Массимо. Алень с Титом понятны - обидо все же, а этому чего?

Зря, очень зря. Если золото (тьфу-тьфу, не сглазить) возьмём, Иванычу это припомнят.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№12 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
такого понятия, как интересно смотреть всегда, вообще не существует в природе, ОИР, конечно кумир, но Каррера- это уже другая жизнь, работает главным первый год и сразу против такого монстра- спеца по достоянию, с целым штабом судейского корпуса, трудновато, мягко говоря, ему приходится

Я посмотрю как его будут проклинать если он не чего не выиграет сразу вспомнят СПАРТАКОВСКИЙ ФУТБОЛ ,АЛЕНИЧЕВА ИТД .Правда бывают такие матчи что смотреть не хочется ,забьют гол и отходят назад ,когда надо давить и забивать .
Регистрация: 8.05.2016
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Михалыч 70,
На данный момент важен результат! Да ,забивают не много,но это вопрос времени! Будут сроки более высокого качества,будет другая игра! Все таки если смотреть Ть на уровень например Попова,то нужен игрок более острый,более точный и цепкий!

syamtomov,
Уровень исполнителей решает многое!
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Иной раз 1:0 больше удовольствия доставляет в нынешнем Спартаке, чем 3:0 в старинские годы. Да и результат сейчас гораздо важнее, уж больно мы заждались.

ачуда,

Олег Иваныч никогда не был завистливым человеком. Да и глупо приписывать ему зависть, к его достижениям пока что даже близко никому не удалось подступиться. Так что...
Регистрация: 24.09.2008
№9 Написал: ачуда (Сегодня, 11:49) #
  • -4
  •  (8)

В прошедших играх Спартак забивал на последних минутах, какое уж тут удержание, в тебе Олежка говорит завистливый с больным самолюбием человек, да не вспоминай свою работу в Динамо.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:49) #
  • -3
  •  (9)
online

такого понятия, как интересно смотреть всегда, вообще не существует в природе, ОИР, конечно кумир, но Каррера- это уже другая жизнь, работает главным первый год и сразу против такого монстра- спеца по достоянию, с целым штабом судейского корпуса, трудновато, мягко говоря, ему приходится
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 11:34) #
  • -4
  •  (4)

Иваныч, может ну его на..й ,а?Хороший ты мужик ,но все же ну его на..й. Разберутся там без тебя ребята.

p.s Эх!Славное место!Жить бы здесь да ловить рыбу. (С) Правда,Иваныч?
Регистрация: 7.02.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:30) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: GS
В наше время вода была мокрее и бабы моложе.

Не, ну, ИГРА-то у романцевского Спартака была действительно одна из самых зрелищных в Гейропе!
Что было, то было.
Но КТО ТОГДА играл за Спартак???
ГИГАНТЫ!
ТИТАНЫ!!
БОГАТЫРИ!!!
И "батька" у них был - Черномор Романцев.
НОнешним ещё нужно очень постараться, чтобы достичь ТОГО командного мастерства и взаимопонимания.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:27) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Интересно или нет, неважно. Команда идет первой.ждем второго круга.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (9)

Напоминает итальянское катеначчо.

НЕ напоминает!!!
Эти "1-0, 1-0...", если смотришь САМ МАТЧ, ни о чём похожем не говорят.
На поле выходит КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ, которая хочет побеждать в каждом матче за счёт ИГРЫ.
Не такой, как в идеале была у ОИРовской команды, но во многом её напоминающую.
Да, Каррера принял от нардепа не коллектив, а хрен знает что, которОЕ боялОсь ВООБЩЕ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!
А нардеп с корешем Трубача до сих пор трындят, что, мол, всё делали правильно, и если бы не подковёрные интриги, то они бы - ОГО-ОГО-ГО!
Чмошники, мля! angry
А ОИР говорил, что Алень его ученик на тренерском поприще.
Сейчас, правда замолчал на эту тему... не говорит ничего...

Да и ИГРА, если Каррера останется в Спартаке, тоже будет всё лучше и зрелищнее.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (5)
online

В наше время вода была мокрее и бабы моложе. ©
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 11:15) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сперва надо вернуть титул, а потом посмотрим.
Регистрация: 26.12.2008
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