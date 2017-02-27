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Сергей Прядкин: руководство "Крыльев Советов" признало, что провалило подготовку газона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что "Крыльев Советов" извинилось и признало, что не справилось с подготовкой газона на домашнем стадионе к возобновлению чемпионата России.

"Руководство само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил. Они извинились и пообещали исправить ситуацию. Чтобы окончательно не портить газон, они воспользовались пунктом регламента и перенесли игру. Думаю, это разумное решение", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Крылья Советов
Сегодня, 21:36
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№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Млядь, дебилы! Ну стадик-то уже новый, сами же, захлебываясь, орали, что уж теперь-то уж точно все в ажуре будет. Вот же...


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
smile Удивительная новость. А они хоть когда-то не проваливали подготовку газона?
Регистрация: 6.01.2008
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