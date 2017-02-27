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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Сергей Прядкин: руководство "Крыльев Советов" признало, что провалило подготовку газона
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что "Крыльев Советов" извинилось и признало, что не справилось с подготовкой газона на домашнем стадионе к возобновлению чемпионата России.
"Руководство само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил. Они извинились и пообещали исправить ситуацию. Чтобы окончательно не портить газон, они воспользовались пунктом регламента и перенесли игру. Думаю, это разумное решение", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Руководство само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил. Они извинились и пообещали исправить ситуацию. Чтобы окончательно не портить газон, они воспользовались пунктом регламента и перенесли игру. Думаю, это разумное решение", - цитирует Прядкина ТАСС.
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