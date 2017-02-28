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Сергей Чебан: основание переноса матча "Краснодара" – Лига Европы

Матч 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" перенесен на 13 марта, в связи с тем что краснодарский клуб выступает в Лиге Европы, заявил исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан.

"Основание переноса матча – Лига Европы. Это право "Краснодара, это предусмотрено регламентом (пункт 6.4)", - цитирует Чебана ТАСС.
Теги: Чебан Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:48
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№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«МЮ»
Пивовед,
Ну там практически без разницы 9, 12, 16 играть или 9, 13, 16.

Но с учетом того что первая игра (9 числа) в Испании думаю так удобнее.
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты дурак, дядя?
И поэтому вы перенесли матч Локо и Краснодара поближе к матчу Краснодара с Сельтой ??????


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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