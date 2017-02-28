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Сергей Чебан: основание переноса матча "Краснодара" – Лига Европы
Матч 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" перенесен на 13 марта, в связи с тем что краснодарский клуб выступает в Лиге Европы, заявил исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан.
"Основание переноса матча – Лига Европы. Это право "Краснодара, это предусмотрено регламентом (пункт 6.4)", - цитирует Чебана ТАСС.
"Основание переноса матча – Лига Европы. Это право "Краснодара, это предусмотрено регламентом (пункт 6.4)", - цитирует Чебана ТАСС.
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