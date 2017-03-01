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Константин Сарсания: впервые за долгие годы "Ростов" никому не должен
Российский функционер Константин Сарсания рассказал, что европейские клубы интересуются игроками "Ростова".
"Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же "Аякс" и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: "Лацио" делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда. Когда Сердар долго не забивал, "Боруссия" обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи – как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место.
– Сейчас у "Ростова" есть долги?
– Нет, все покрыли за счет выплат из УЕФА. На сегодня клуб получил около 25 миллионов евро. Этими деньгами закрыли все задолженности – даже по премиям двухгодичной давности и перед игроками, которые уже не выступают за клуб. Впервые за много лет "Ростов" не должник. Более того, впервые в истории российского футбола клуб сам заработал сумму, которая равна его годовому бюджету. Кроме "Ростова" такого не случалось ни с кем.
– Сколько "Ростов" был должен летом?
– Боюсь ошибиться, но примерно 800 миллионов рублей.
Eurosport
"Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же "Аякс" и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: "Лацио" делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда. Когда Сердар долго не забивал, "Боруссия" обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи – как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место.
– Сейчас у "Ростова" есть долги?
– Нет, все покрыли за счет выплат из УЕФА. На сегодня клуб получил около 25 миллионов евро. Этими деньгами закрыли все задолженности – даже по премиям двухгодичной давности и перед игроками, которые уже не выступают за клуб. Впервые за много лет "Ростов" не должник. Более того, впервые в истории российского футбола клуб сам заработал сумму, которая равна его годовому бюджету. Кроме "Ростова" такого не случалось ни с кем.
– Сколько "Ростов" был должен летом?
– Боюсь ошибиться, но примерно 800 миллионов рублей.
Eurosport
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