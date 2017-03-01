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Джефферсон Фарфан: я слышал много хорошего о РФПЛ от Кураньи, Хурадо, Буссуфа

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, почему решил продолжить карьеру в России.

"Я слышал много хорошего о премьер-лиге от Кураньи, Хурадо, Буссуфа. Здесь всегда много борьбы, никто не сдается до конца. Для меня это новый вызов. Я очень хочу перезапустить свою карьеру в Европе и доказать, что по-прежнему на многое способен", - приводит слова Фарфана "Матч ТВ".
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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