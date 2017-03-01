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Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Джефферсон Фарфан: я слышал много хорошего о РФПЛ от Кураньи, Хурадо, Буссуфа
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, почему решил продолжить карьеру в России.
"Я слышал много хорошего о премьер-лиге от Кураньи, Хурадо, Буссуфа. Здесь всегда много борьбы, никто не сдается до конца. Для меня это новый вызов. Я очень хочу перезапустить свою карьеру в Европе и доказать, что по-прежнему на многое способен", - приводит слова Фарфана "Матч ТВ".
"Я слышал много хорошего о премьер-лиге от Кураньи, Хурадо, Буссуфа. Здесь всегда много борьбы, никто не сдается до конца. Для меня это новый вызов. Я очень хочу перезапустить свою карьеру в Европе и доказать, что по-прежнему на многое способен", - приводит слова Фарфана "Матч ТВ".
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