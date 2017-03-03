Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Генеральный директор "Амкара": вместо Евсеева никто назначен не будет

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что руководство клуба не планирует никого приглашать на должность помощника главного тренера после ухода Вадима Евсеева, который 1 февраля возглавил "Текстильщик".

"Нас устраивает нынешний тренерский штаб, и мы не ищем нового помощника главного тренера. Вместо Евсеева никто назначен не будет", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 16:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.