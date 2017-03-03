"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ

Болельщики "Ростова", пришедшие на матч 18-го тура чемпионата России с "Томью", смогут выиграть билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед"."Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с "Томью", которая начнется в 19:00! Ждем всех на "Олимпе"! Нашей команде нужна поддержка в первом весеннем матче", - говорится в сообщении.