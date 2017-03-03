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"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ

Болельщики "Ростова", пришедшие на матч 18-го тура чемпионата России с "Томью", смогут выиграть билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с "Томью", которая начнется в 19:00! Ждем всех на "Олимпе"! Нашей команде нужна поддержка в первом весеннем матче", - говорится в сообщении.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Томь Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (1)

Неужели ни одного проданного билета ? hushed
Регистрация: 25.02.2017
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