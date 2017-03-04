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Максим Боков: у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев и питерцев в рамках 18-го тура премьер-лиги.

"Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита", например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав. Но у "Зенита" все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы "перезагрузились", думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
Теги: Боков ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:20
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