Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Лента новостей:
16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Максим Боков: у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита"
Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев и питерцев в рамках 18-го тура премьер-лиги.
"Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита", например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав. Но у "Зенита" все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы "перезагрузились", думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
"Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита", например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав. Но у "Зенита" все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы "перезагрузились", думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.