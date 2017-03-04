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Андрей Будогосский: я удовлетворен работой Егорова в матче ЦСКА - "Зенит"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство Александра Егорова в матче против ЦСКА-"Зенит" (0:0) в 18-м туре чемпионата России.

"Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Егоров ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:38
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