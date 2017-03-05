Ари забил свой первый гол за "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Ари забил свой первый гол в составе "железнодорожников".



Форвард, права которого принадлежат "Локомотиву", сумел отличиться на 60-й минуте матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов". На 68-й минуте бразилец оформил дубль.