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Ари забил свой первый гол за "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Ари забил свой первый гол в составе "железнодорожников".

Форвард, права которого принадлежат "Локомотиву", сумел отличиться на 60-й минуте матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов". На 68-й минуте бразилец оформил дубль.
Теги: Локомотив Ари Крылья Советов
Сегодня, 15:28
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