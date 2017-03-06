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Артур Григорьянц: Гранквист не будет наказан за удар Лоренсо Мельгарехо

КДК РФС не будет рассматривать эпизод в конце матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренсо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки. Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Артур Григорьянц: Гранквист не будет наказан за удар Лоренсо Мельгарехо
Теги: Гранквист Мельгарехо Спартак Краснодар Григорьянц
Сегодня, 18:48
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25
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№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:37) #
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online

Цитата: SHIGA
Цитата: syamtomov
Думаю, что тема с нанесением травмы Мельгарехо Гранквистом лучше закрыть.
Всё равно никто не дознается, был умысел или его не было
А детектор лжи у нас, как средство доказывания, законодательно не закреплён.

т.е удар локтем с нанесением травмы + это еще в штрафной площади соперника..это что?

Ты не путай кислое с круглым!
Я пишу о том, что УМЫШЛЕННЫЙ удар Гранквиста в лицо Мельгарехо может быть вынесен на обсуждение КДК!
УМЫШЛЕННЫЙ!
Я же не пишу ничего о назначении (неназначении) 11-метрового!
Если по правилам, то ЛЮБОЕ(умышленное или неумышленное - без разницы) нарушение в штрафной может наказываться 11-метровым.
Безбородов почему-то нарушения правил со стороны Гранквиста не заметил и не назначил в ворота Зенита 11-метровый штрафной удар.
Хотя, конечно, смешно ТАКИЕ комментарии от главы КДК: по его словам, если НАРУШЕНИЕ НЕУМЫШЛЕННОЕ, то, значит, оно вообще никак не наказывается?
Даже 11-метровым?

Бред полнейший!
Или журналюги слова Григорьянца переврали. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего хорошего от судейства питерца Безбородова не ждал,и так и вышло.Спорные моменты трактовал в пользу Краснодара,да ещё и придуманный пенальти,нарушение на Мельгарехо не увидел.Гранквист получился героем-неумышленно разбил лицо,неумышленно заработал планируемый пенальти..Нормальный такой футбол... confused
Регистрация: 9.08.2015
№23 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:36) #
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online

Цитата: seryu
Цитата: Хитрый Лис
Щас свиньи из-за разбитой брови устроят жидомасонский заговор...
И оторвут хвост у хитрого лиса, а в дырку под хвостом вставят зажжёный файер.

Ух ты! Летающие лисы! В Красную книгу сей исчезающий вид smile
Регистрация: 10.08.2012
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +3
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online

Да все знают что Мельгарехо с детства любит биться бубном в чужие локти. Исключительно в прыжках. Маниак, ипать.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 19:35) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Англии Ибрагимовича собираются наказать за удар локтем, у нас за разбитое лицо тишина ПИ*ДОРЫ продажные!
Регистрация: 22.07.2012
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пускай Безбародов подскользнется на весеннем мартовском льду(дворник просто не усмотрел посыпать песком лед перед подъездом безбародова)..и сломает себе колено и рассечет бровь..
Запросили объяснения у главного управляющего ТСЖ в доме Безбародова . Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны дворника дяди Васи не было


так наверное справедливей будет! хотя придет аналог это питару..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:32) #
  • -1
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online

Цитата: Blessing
Цитата: perekos
прогнил наш футбик на уровне фундамента
колосс! на глиняных ногах 6лядь

Да, прогнил, прогнил основательно, и апофеоз всему этому, показатель, лидерство спартака.

опупениоз
Регистрация: 10.08.2012
№18 Написал: seryu Москва (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Хитрый Лис
Щас свиньи из-за разбитой брови устроят жидомасонский заговор...
И оторвут хвост у хитрого лиса, а в дырку под хвостом вставят зажжёный файер.
Регистрация: 17.03.2009
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:28) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: perekos
прогнил наш футбик на уровне фундамента
колосс! на глиняных ногах 6лядь

Да, прогнил, прогнил основательно, и апофеоз всему этому, лидерство спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сказочно беспомощные отмазки


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прям не Мельгарехо, а унтер офицерская жена! Сам себя выпорол!
Регистрация: 13.03.2012
№14 Написал: boralex саратов (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Прикольно.. Злой умысел вообще никогда не докажешь. По такой трактовке пенальти в ЧР больше не будет..


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пфф...не было там вообще ничего! Все прекрасно видно, что Мельгарехо сам влетает в локоть...когда Гранквист уже выбил мяч. Лучше бы рассмотрели эпизод с сервантом-глушаковым. Который чуть голеностоп Газинскому не оторвал.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (5)
online

прогнил наш футбик на уровне фундамента
колосс! на глиняных ногах 6лядь
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Думаю, что тема с нанесением травмы Мельгарехо Гранквистом лучше закрыть.
Всё равно никто не дознается, был умысел или его не было
А детектор лжи у нас, как средство доказывания, законодательно не закреплён.

т.е удар локтем с нанесением травмы + это еще в штрафной площади соперника..это что?
..

Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

догадались у кого спросить smile питары они и в африке питары..а в северной столице и из северной столицы.. их большинство.(см. кто занимает главные посты страны.. они эти пидерцы везде..как армянские тараканы сцуки плодятся)

короче... цирк продолжается ..пидерский маховик придержать Спартак запущен! всяким григорянцем, инспекторам матча и сотрудникам судейского департамента( слово то какое..просто питарасы гинера и все..без департамента laughing ) инструктаж провели

только куюшки вам по лбу!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
4 звезды,
А это уже и происходит.
P. S. Как всегда, есть те, кому можно на поле всё. Включая судью.
Регистрация: 2.08.2013
№9 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (6)

Так... все с вами понятно, справедливые наши. А не слабо рассмотреть удар Глушакова в ногу краснодарцу, после которого он не смог играть и игра "Краснодара" поплыла ? Капитан федуновских девочек, включил дур-ка и быстренько свалил на замену, после чего заявили. что он тоже получил травму.... И решили расжалобить РФСовских решал, заявив, что ОН ДАЖЕ с АНЖИ сыграть не сможет, так ему больно. Ну так как господин ГРИГОРЬЯНЦ... или опять Спартаковским все можно ??? Позорники.
Регистрация: 25.02.2017
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:18) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А из-за чего сыр-бор то, в протоколе отмечено?? Лично я, вообще не обратил на это никакого внимания, рядовой игровой эпизод. РФС услышал глас народа, глас вопиющего в пустыне, и смилостивился?
Мутко приказал разобраться, не иначе, воля начальника, а больше никому это не надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: scorpion 69
во как пошло дело тут то в натуре Гранквиста надо удалять было с поля

скоро дойдет до того, что болелы других клубов начнут нам сочувствовать
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (5)
online

Думаю, что тема с нанесением травмы Мельгарехо Гранквистом лучше закрыть.
Всё равно никто не дознается, был умысел или его не было.
А детектор лжи у нас, как средство доказывания, законодательно не закреплён. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
во как пошло дело тут то в натуре Гранквиста надо удалять было с поля
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: Профессионал Ялта (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю: было нарушение правил в штрафной ( опасная игра высоко поднятой рукой). И причём здесь "злой умысел"? Должна быть карточка ( жёлтая) игроку и штрафной удар. Гранквист , как и Комбаров, заслужил штрафной удар.
Регистрация: 25.04.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Щас свиньи из-за разбитой брови устроят жидомасонский заговор...

да если бы вашему пдарасу из зенита так разбили бы бровь вы бы сейчас устроили бы атомную бомбежку,Гарсии за такое дали 2 матча
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:59) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Щас свиньи из-за разбитой брови устроят жидомасонский заговор...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (11)

- 3.14дарасы, 3.14дарасы! - кричал попугай.
- Пиастры, - раздраженно поправил Сильвер.
Но попугай продолжал гнуть своё.
Регистрация: 22.09.2009
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