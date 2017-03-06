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Артур Григорьянц: Гранквист не будет наказан за удар Лоренсо Мельгарехо
КДК РФС не будет рассматривать эпизод в конце матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренсо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки. Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки. Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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