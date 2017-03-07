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Сергей Прядкин: не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, тчо не должно быть такого, чтобы матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) проводились в присутствии всего одной тысячи зрителей.

"Правами мы и так наделены. Мутко говорит о расширении полномочий с точки зрения соответствия критериям клубами РФПЛ. В первую очередь это касается инфраструктуры и подготовки полей. Члены исполкома поддержали его в этом направлении. Не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей, это неправильно. Любой клуб при лицензировании указывает основную и резервную арену. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства, РФПЛ назначает время и место проведения матча. Мутко правильно сказал, чтобы РФПЛ могла принимать более жесткие решения. Мы и так заставляем, но теперь будет еще жестче заставлять клубы исполнять требования регламента. Мы и так ужесточили требования - не по вместимости, не по сертификации - ужесточены требования к наказанию, если клуб не соответствует критериям", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин
Вчера, 23:15
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 00:32) #
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ЦитRUS,
Дело не в осень-весна, а в слепой жеребьевке.
Планировать надо календарь, когда играть на югах, а когда на северах\
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
А когда на осень-весна переходили, вы о климате не думали, дебилы?!
Регистрация: 30.05.2015
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