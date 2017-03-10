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Гаджи Гаджиев: если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб готов арендовать у "Спартака" вратаря Александра Селихова.

"Если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это. Хомич справляется со своими обязанностями, но Селихов был внутри коллектива, был одним из лидеров и вице-капитаном. Его возвращение сделало бы нашу команду надежнее. "Амкар" получил новую команду - Роланд Гиголаев, Павел Комолов, Георгий Джикия, который, к сожалению, ушел. За последние два года нас покинуло 22-23 игрока, чуть поменьше пришло. Ушел либо балласт, либо очень хорошие игроки. Такому клубу, как "Амкар", сложно все время получать одаренных, но нераскрученных футболистов. В этот раз нам это не удалось", - цитирует Гаджиева "Эхо Перми".
Теги: Гаджиев Амкар Селихов Спартак
Сегодня, 21:16
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(0)
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
какой интерес от этого Спартаку?
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:26) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По пути ПФК решили пойти. Те продают напов за десятки лямов, потом ноют: верните их нам за грошевую аренду, Акинфеева скоро в атаку пущать придется...


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
через полгода без практики селихов станет гогном
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (4)
online

Какбе намекает - предложите нам его.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Dspm (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (7)

Не отдадим
Регистрация: 7.03.2017
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