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Гаджи Гаджиев: если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб готов арендовать у "Спартака" вратаря Александра Селихова.
"Если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это. Хомич справляется со своими обязанностями, но Селихов был внутри коллектива, был одним из лидеров и вице-капитаном. Его возвращение сделало бы нашу команду надежнее. "Амкар" получил новую команду - Роланд Гиголаев, Павел Комолов, Георгий Джикия, который, к сожалению, ушел. За последние два года нас покинуло 22-23 игрока, чуть поменьше пришло. Ушел либо балласт, либо очень хорошие игроки. Такому клубу, как "Амкар", сложно все время получать одаренных, но нераскрученных футболистов. В этот раз нам это не удалось", - цитирует Гаджиева "Эхо Перми".
"Если "Спартак" предложит взять Селихова в аренду, мы сразу сделаем это. Хомич справляется со своими обязанностями, но Селихов был внутри коллектива, был одним из лидеров и вице-капитаном. Его возвращение сделало бы нашу команду надежнее. "Амкар" получил новую команду - Роланд Гиголаев, Павел Комолов, Георгий Джикия, который, к сожалению, ушел. За последние два года нас покинуло 22-23 игрока, чуть поменьше пришло. Ушел либо балласт, либо очень хорошие игроки. Такому клубу, как "Амкар", сложно все время получать одаренных, но нераскрученных футболистов. В этот раз нам это не удалось", - цитирует Гаджиева "Эхо Перми".
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