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Вчера 22:53
"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
Вчера 22:28
"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"
"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"
Вчера 22:19
Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (7)
Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (7)
Вчера 22:12
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Вчера 21:31
Превью. 26 тур. ФНЛ
Превью. 26 тур. ФНЛ
Вчера 21:02
"Монако" обыграл "Бордо"
"Монако" обыграл "Бордо"
Вчера 20:58
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (3)
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (3)
Вчера 20:47
Зинедин Зидан: "Барселона" никак не изменилась
Зинедин Зидан: "Барселона" никак не изменилась
Вчера 20:24
Благо Георгиев: на таком поле футбола не было
Благо Георгиев: на таком поле футбола не было
Вчера 20:18
"Севилья" сыграла вничью с "Леганесом"
"Севилья" сыграла вничью с "Леганесом"
Вчера 20:04
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (6)
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (6)
Вчера 19:56
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте"
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте"
Вчера 19:46
Хосеп Гвардиола: мы можем выиграть у "Монако"
Хосеп Гвардиола: мы можем выиграть у "Монако"
Вчера 19:30
Рафаэль Варан восстановился от травмы бедра
Рафаэль Варан восстановился от травмы бедра
Вчера 19:27
Президент "ПСЖ": полностью поддерживаю Эмери
Президент "ПСЖ": полностью поддерживаю Эмери
Вчера 18:59
Казанская тоска (2)
Казанская тоска (2)
Вчера 18:53
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (12)
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (12)
Вчера 18:37
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (11)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (11)
Вчера 18:26
"Рубин" дома не смог обыграть "Оренбург" (14)
"Рубин" дома не смог обыграть "Оренбург" (14)
Вчера 18:24
Решение о подписании полноценного контракта с Ионовым ЦСКА примет по окончании сезона (5)
Решение о подписании полноценного контракта с Ионовым ЦСКА примет по окончании сезона (5)
Вчера 18:20
Роман Бабаев: даже немного обидно за "Томь"
Роман Бабаев: даже немного обидно за "Томь"
Вчера 17:42
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии
Вчера 17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Вчера 17:11
Молодежное первенство: "Спартак" забил девять мячей "Анжи" (6)
Молодежное первенство: "Спартак" забил девять мячей "Анжи" (6)
Вчера 17:07
Роберто Фирмино может пропустить матч с "Бернли"
Роберто Фирмино может пропустить матч с "Бернли"
Вчера 16:59
Валерий Петраков: у нас прогресс — пропустили не 6, а 4 (10)
Валерий Петраков: у нас прогресс — пропустили не 6, а 4 (10)
Вчера 16:42
Жером Боатенг восстановился после травмы
Жером Боатенг восстановился после травмы
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Кевин Гамейро пропустит матч с "Гранадой"
Кевин Гамейро пропустит матч с "Гранадой"
Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев принял участие в юмористическом шоу КВН, сообщает kvn.ru.
В третьей 1/8 финала Высшей лиги-2017 33-летний футболист сыграл за сборную Большого Московского Государственного Цирка.
В третьей 1/8 финала Высшей лиги-2017 33-летний футболист сыграл за сборную Большого Московского Государственного Цирка.
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