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Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев принял участие в юмористическом шоу КВН, сообщает kvn.ru.

В третьей 1/8 финала Высшей лиги-2017 33-летний футболист сыграл за сборную Большого Московского Государственного Цирка.

Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка
Теги: Сычев
Вчера, 22:19
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7
(1)
№7 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы в покер научился играть..квн какой та..дичь..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:05) #
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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Он в 2002 играл за сборную цирка

он не только в 2002 играл


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он в 2002 играл за сборную цирка
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клоун smiley


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если считать нашу сборную цирком,то ему не впервой.Опыт есть)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: fd65 (Вчера, 22:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Печальная концовка карьеры некогда лучшего нападающего РФПЛ..... Цирк, да и только......
Регистрация: 3.12.2016
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