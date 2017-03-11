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Александр Глеб: хочется, чтобы уже в Самаре подготовили поле

Полузащитник "Крылья Советов" Александр Глеб после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) посетовал, что соперник воспользовался ошибкой самарцев.

"Проиграли, расстроились. В случае с первым голом о недонастрое не стоит говорить, просто невнимательность. Нелепая ошибка, тяжело комментировать. После пропущенного гола стремились доминировать, создавать моменты, в этом плане второй тайм был получше. Хотелось бы играть дома, какой-то нефартовый стадион для нас. Хочется, чтобы уже в Самаре подготовили поле, и мы смогли бы играть перед своими болельщиками. Все-таки на синтетике немного по-другому играется. Спасибо самарским фанатам, что приехали и поддержали нас в очередной раз. Конечно, разочаровали, но будем исправляться", - цитирует Глеба "Спорт-Экспресс".
Теги: Глеб Крылья Советов Уфа
Вчера, 22:31
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