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Фэшн Сакала: при первой встрече Гунько сказал, чтобы я делал на поле то, что захочу

Замбийский нападающий Фэшн Сакала поделился впечатлениями от "Спартака-2", которую тренирует Дмитрий Гунько.

"Мне нравится эта команда! Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он всё время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.

Что Гунько сказал мне при первой встрече? "Фэшн, добро пожаловать в "Спартак". Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
Теги: Гунько Спартак
Сегодня, 08:41
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