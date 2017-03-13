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Георгий Черданцев: Будогосский звонил с претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола"
Телеведущий Георгий Черданцев рассказал о диалоге с руководителем судейского департамента РФС Андреем Будогосским.
"Андрей Дмитриевич звонил утром с определенными претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола". Но у меня сложилось впечатление, что он эфир не видел, а имел о нем представление с чужих слов, вследствие чего возник эффект испорченного телефона.
Речь в эфире не шла о том, что Будогосский вернул Турбина к обслуживанию игр премьер-лиги после дисквалификации вследствие ошибки, допущенной в 2013 году в матче "Волга" – "Зенит". Я знаю, что Турбина вернул в премьер-лигу Валентин Иванов. Точно также я знаю, что Турбин – воспитанник Будогосского. Именно Будогосский назначил Турбина на матч "Амкар" – "Зенит", работа на котором для Евгения сложилась неоднозначно и вызвала ряд вопросов.
Например, такой: зачем было рисковать и назначать Турбина на матч команды, в игре которой арбитр уже однажды допустил ошибку, стоившей ему почти трех лет отсутствия в высшем дивизионе? Думаю, это совершенно нормальный вопрос, который вправе поставить комментатор, рассказывающий о чемпионате России по футболу.
Всегда относился с большим уважением к сотрудникам РФС и РФПЛ, к судьям и их руководителям, и хотел бы подчеркнуть, что во вчерашнем эфире не имел в виду ничего предосудительного и бросающего тень на департамент судейства и инспектирования РФС и его руководителя", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
"Андрей Дмитриевич звонил утром с определенными претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола". Но у меня сложилось впечатление, что он эфир не видел, а имел о нем представление с чужих слов, вследствие чего возник эффект испорченного телефона.
Речь в эфире не шла о том, что Будогосский вернул Турбина к обслуживанию игр премьер-лиги после дисквалификации вследствие ошибки, допущенной в 2013 году в матче "Волга" – "Зенит". Я знаю, что Турбина вернул в премьер-лигу Валентин Иванов. Точно также я знаю, что Турбин – воспитанник Будогосского. Именно Будогосский назначил Турбина на матч "Амкар" – "Зенит", работа на котором для Евгения сложилась неоднозначно и вызвала ряд вопросов.
Например, такой: зачем было рисковать и назначать Турбина на матч команды, в игре которой арбитр уже однажды допустил ошибку, стоившей ему почти трех лет отсутствия в высшем дивизионе? Думаю, это совершенно нормальный вопрос, который вправе поставить комментатор, рассказывающий о чемпионате России по футболу.
Всегда относился с большим уважением к сотрудникам РФС и РФПЛ, к судьям и их руководителям, и хотел бы подчеркнуть, что во вчерашнем эфире не имел в виду ничего предосудительного и бросающего тень на департамент судейства и инспектирования РФС и его руководителя", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
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