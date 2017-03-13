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Георгий Черданцев: Будогосский звонил с претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола"

Телеведущий Георгий Черданцев рассказал о диалоге с руководителем судейского департамента РФС Андреем Будогосским.

"Андрей Дмитриевич звонил утром с определенными претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола". Но у меня сложилось впечатление, что он эфир не видел, а имел о нем представление с чужих слов, вследствие чего возник эффект испорченного телефона.

Речь в эфире не шла о том, что Будогосский вернул Турбина к обслуживанию игр премьер-лиги после дисквалификации вследствие ошибки, допущенной в 2013 году в матче "Волга" – "Зенит". Я знаю, что Турбина вернул в премьер-лигу Валентин Иванов. Точно также я знаю, что Турбин – воспитанник Будогосского. Именно Будогосский назначил Турбина на матч "Амкар" – "Зенит", работа на котором для Евгения сложилась неоднозначно и вызвала ряд вопросов.

Например, такой: зачем было рисковать и назначать Турбина на матч команды, в игре которой арбитр уже однажды допустил ошибку, стоившей ему почти трех лет отсутствия в высшем дивизионе? Думаю, это совершенно нормальный вопрос, который вправе поставить комментатор, рассказывающий о чемпионате России по футболу.

Всегда относился с большим уважением к сотрудникам РФС и РФПЛ, к судьям и их руководителям, и хотел бы подчеркнуть, что во вчерашнем эфире не имел в виду ничего предосудительного и бросающего тень на департамент судейства и инспектирования РФС и его руководителя", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Теги: Черданцев Будогосский
Сегодня, 21:05
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(1)
№3 Написал: Nik1975 (Сегодня, 21:16) #
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online

Цитата: Colambous
Задергался бендеровец.Эту хохляцкую банду Федун-Будогосский раскрутить на раз-два.

Раскрути,радвараз smile
Регистрация: 8.03.2017
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:14) #
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online

Задергался бендеровец.Эту хохляцкую банду Федун-Будогосский раскрутить на раз-два.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Nik1975 (Сегодня, 21:12) #
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online

Ты питарас бабло газпрома отрабатываешь , своих работодателей из газпромедиахолдинга. Устроил истерию вчера .Чем больше такой фигни тем больше прзерния к голубым Убирайтесь из РФПЛ
Регистрация: 8.03.2017
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