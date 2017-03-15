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Егор Титов: если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы – значит, растем

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов считает, что уровень чемпионата России растет.

Напомним, с сезона-2018/19 Россию в Лиге чемпионов будут представлять три клуба.

"Здорово, что теперь два российских клуба напрямую попадают в групповой турнир, а третий начнет выступление с отборочного раунда. Это красивая история для чемпионата России, повышает престиж лиги. Многие говорили, что отечественный футбол умирает. Где-то мы не самые лучшие, но если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы – значит, растем", - цитирует Титова "Спорт-Экспресс".
Теги: Титов
Сегодня, 22:17
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