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Юрий Сёмин: Ари и Майкон сыграют в нападении "Локомотива" в матче со "Спартаком"

Нападающие Майкон и Ари выйдут в стартовом составе "Локомотива" в московском дерби со "Спартаком", сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Ари и Майкон будут играть в нападении. "Спартак" по праву занимает первое место, болельщики хорошо их поддерживают, ведут к пьедесталу", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Ари Майкон Локомотив Спартак
Сегодня, 17:01
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(0)
№10 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё ппц...

Мужики. Всё сдаемся. Завали всякой ху.. /информацией/.

Вся команда под лавкой у Кареры трясется от столь громких имён и такого внимания отовсюду. Карера в ступоре не понимает что делать. Конте не доступен совет получить.


Ещё пару громких новостей и точно проиграем...назло всем


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Пошла арт-подготовка перед матчем, пороси уже на взводе.
Больше, больше провоцирующих новостей из стана Локо, чтобы к матчу местный свинарник подошел уаще задерганным. relaxed


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Петушок - вот главное оружие Шпалыча, какая там нах стратегия-тактика или расстановка фигур на поле..
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: Хидя (Сегодня, 17:22) #
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  •  (4)
online

ленивый жиробас не конкурент нашим атлетам...
Регистрация: 13.03.2017
№6 Написал: manatee Москва (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas


сомневаюсь что обоих выпустит, Ари 99% будет играть

Майкон левого атакующего будет играть
Регистрация: 16.08.2010
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:17) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
хана свинюшкам
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)

сомневаюсь что обоих выпустит, Ари 99% будет играть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (7)
online

Врет шпала, 100 %. С чего бы ему за 3 дня до матча песдеть кто будет играть?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Tambov.kb
Ари не Ари,а все равно лучше-Луиш и Луис.

А вот и посмотрим.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 17:06) #
  • +3
  •  (7)

Ари не Ари,а все равно лучше-Луиш и Луис.
Регистрация: 12.02.2017
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