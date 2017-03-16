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"Мордовия" предлагает болельщикам билеты за пачку сигарет

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко рассказал об акциях клуба для болельщиков.

- 8 марта, на игре с «Сибирью», клуб провел оригинальную акцию. Не только дамы проходили на стадион бесплатно, но и их кавалеры тоже. Болельщиков угощали горячим чаем и ароматной кашей. На матче с «Нефтехимиком» программка шла в подарок к билету, а еще хоккейные болельщики получали право посетить футбольный матч за полцены. Продолжатся ли подобные акции и дальше?

- Разумеется, продолжатся. Мы стремимся радовать и поощрять своих болельщиков. Каждый матч «Мордовии» должен стать для любителей футбола незабываемым событием, праздником. Конечно, в первую очередь зрителя привлекают победы и красивая игра. Но необходимо понимать, что приятные акции - это дополнительный стимул посетить стадион. Акция на 8 марта пришлась по душе представительницам прекрасного пола, и уже на следующем матче было видно, что на трибунах их становится заметно больше, нежели раньше. В воскресенье, 26 марта, «Мордовия» примет на своем поле воронежский «Факел». Наша новая акция будет носить название «Потуши факел!» Каждый, кто откажется в день матча от курения, сдав контролеру-распорядителю пачку сигарет, получит возможность посетить игру бесплатно. Мы - за здоровый образ жизни и за интересные идеи популяризации футбола! - цитирует Порфененко izvmor.ru.
Теги: Мордовия
Сегодня, 22:45
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