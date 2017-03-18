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Илья Геркус: результат не понравился, а игра отличная

Президент «Локомотива» Илья Геркус после ничьей в домашнем матче со «Спартаком» остался удовлетворён содержанием игры, однако сообщил, что недоволен ничейным результатом.

«Результат не понравился, а игра отличная», — передаёт слова Геркуса «Чемпионат».
Теги: Геркус Локомотив Спартак
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мне тоже.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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