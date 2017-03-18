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Виталий Мутко: фанаты ответили телеканалу BBC по-русски, с юмором
Болельщики футбольного клуба "Спартак" ответили юмором на провокации британского телеканала BBC. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Болельщики "Спартака" во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) вывесили баннер, в котором высмеяли фильм телеканала BBC о хулиганах в фанатском движении России.
"Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать", - сказал Мутко.
"Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения "Спартака" и "Локомотива" очень серьезные", - добавил Мутко.
Болельщики "Спартака" во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) вывесили баннер, в котором высмеяли фильм телеканала BBC о хулиганах в фанатском движении России.
"Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать", - сказал Мутко.
"Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения "Спартака" и "Локомотива" очень серьезные", - добавил Мутко.
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