Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: фанаты ответили телеканалу BBC по-русски, с юмором

Болельщики футбольного клуба "Спартак" ответили юмором на провокации британского телеканала BBC. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Болельщики "Спартака" во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) вывесили баннер, в котором высмеяли фильм телеканала BBC о хулиганах в фанатском движении России.

"Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать", - сказал Мутко.

"Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения "Спартака" и "Локомотива" очень серьезные", - добавил Мутко.
Теги: Мутко Спартак Локомотив
Сегодня, 21:40
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: мутко
Болельщики футбольного клуба "Спартак" ответили юмором на провокации британского телеканала BBC.

фильм как фильм.про свою ультру ввс снимает и не такое.надо просто кое-кому немного головой думать о том,что можно говорить на камеру,и как будут истолкованы некоторые двусмысленные словесные пассажи.
а про провокации и вовсе смешно.после бесконечного сюр-треш-сериала соловьёва,данный фильмец "имеет вид невинной деткой игры в крысу")©
Регистрация: 21.09.2008
№2 Написал: Прастой как (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (0)

Вот фаны отвечают , а вы мутко язык в ...пу и не причем
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это по-спартаковски!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.