Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Аркадий Дворкович: "Локомотиву" надо брать Кубок России

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал ничью "Локомотива" в матче против "Спартака" (1:1) в двадцатом туре РФПЛ.

"Локомотиву" нужно сконцентрироваться на построение команды, но Кубок России надо брать", - передает его слова ТАСС.
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 14:44
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (2)
online

У Локомотива есть пару кубков. Уфе этот кубок нужнее!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.