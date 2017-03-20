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Денис Глушаков: приятно, что в сборной России столько игроков "Спартака"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил удовлетворение в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д`Ивуара и Бельгии.

"Очень приятно, что много спартаковцев в сборной России", – цитирует Глушакова "Спорт FM".
Теги: Глушаков Спартак Сборная России
Сегодня, 21:18
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