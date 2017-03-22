Время начала матча "Амкар" - "Терек" вновь изменено

Сегодня в офис "Амкара" пришло письмо от Российской футбольной Премьер-лиги, в котором клуб вновь известили о переносе времени начала матча 21-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Тереком", информирует официальный http://fc-amkar.org[url=http://]сайт[/url] пермяков.



По последним данным, время начала матча по местному - 15:30.