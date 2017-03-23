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Валерий Овчинников: впереди десять туров, отрыв "Спартака" можно отыграть

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников заявил, "Спартак" можно догнать в чемпионате России, несмотря на отрыв столичной команды в 6 очков.

– Шесть очков отрыва "Спартака" можно отыграть?

– Конечно! Десять туров впереди. Это же целая жизнь. Я бы с удовольствием болел в этой гонке за "Локомотив", который тренирует Юрий Палыч Семин. Я желаю железнодорожникам выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Юрий Палыч – кубковый боец.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Овчинников ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:13
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:16) #
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6 очков - фигня. ЦСКА и 11 очковый отрыв отыгрывал и стал ЧЕМПИОНОМ!
Регистрация: 7.03.2016
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