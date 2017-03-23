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Валерий Овчинников: впереди десять туров, отрыв "Спартака" можно отыграть
Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников заявил, "Спартак" можно догнать в чемпионате России, несмотря на отрыв столичной команды в 6 очков.
– Шесть очков отрыва "Спартака" можно отыграть?
– Конечно! Десять туров впереди. Это же целая жизнь. Я бы с удовольствием болел в этой гонке за "Локомотив", который тренирует Юрий Палыч Семин. Я желаю железнодорожникам выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Юрий Палыч – кубковый боец.
"Спорт-Экспресс"
– Шесть очков отрыва "Спартака" можно отыграть?
– Конечно! Десять туров впереди. Это же целая жизнь. Я бы с удовольствием болел в этой гонке за "Локомотив", который тренирует Юрий Палыч Семин. Я желаю железнодорожникам выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Юрий Палыч – кубковый боец.
"Спорт-Экспресс"
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