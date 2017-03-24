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Дмитрий Кириченко: у "Ростова" достаточно внушительные долги по зарплатам
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал о текущем финансовом положении клуба.
"Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.
У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.
Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили"», - цитирует Кириченко "Спорт FM".
"Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.
У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.
Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили"», - цитирует Кириченко "Спорт FM".
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