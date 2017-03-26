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20:57
Англия обыграла Литву
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Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
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"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
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Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Евгений Макеев: матч против "Црвены Звезды" получился по-настоящему братским
Защитник "Спартака" Евгений Макеев заявил, что матч против "Црвены Звезды" получился по-настоящему братским.
"Матч в Белграде получился по-настоящему братским. Команду хорошо приняли в Сербии, болельщики были довольны и поддерживали обе команды. Сложилось ощущение, что мы играли на домашнем стадионе, атмосфера на игре была позитивной, было очень приятно находится на стадионе.
Думаю, что фанатам не стоит придавать большого значения результату игры. У нашей команды в составе было много молодых игроков, которых нужно было посмотреть в матче за первую команду. Тренер также не "накачивал" игроков дополнительно перед этой игрой. Цель контрольных матчей не завоевать победу любой ценой, а проверить ближайший резерв", - цитирует Макеева ТАСС.
"Матч в Белграде получился по-настоящему братским. Команду хорошо приняли в Сербии, болельщики были довольны и поддерживали обе команды. Сложилось ощущение, что мы играли на домашнем стадионе, атмосфера на игре была позитивной, было очень приятно находится на стадионе.
Думаю, что фанатам не стоит придавать большого значения результату игры. У нашей команды в составе было много молодых игроков, которых нужно было посмотреть в матче за первую команду. Тренер также не "накачивал" игроков дополнительно перед этой игрой. Цель контрольных матчей не завоевать победу любой ценой, а проверить ближайший резерв", - цитирует Макеева ТАСС.
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